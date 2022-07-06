Антон Квитковских перешёл в «Локомотив-Кубань»

Российский баскетболист Антон Квитковских официально перешёл в «Локомотив-Кубань» (Краснодар), сообщает пресс-служба клуба. 21-летний форвард, являющийся уроженцем Ижевска, присоединился к «Локомотиву» после пяти сезонов в саратовском «Автодоре».
В сезоне-2021/2022 Квитковских провёл 33 матча, 22 за «Автодор» в рамках Единой лиги ВТБ и 11 – в Кубке Европы. В национальном чемпионате Квитковских набирал в среднем за игру 7,5 очка, совершал 3,0 подбора и отдавал 0,9 передачи. В Еврокубке же его среднестатистические показатели составили 6,5 очка, 2,7 подбора и 0,7 передачи. В 2021-м Квитковских дебютировал за национальную сборную, сыграв в матче с командой Эстонии.
Ранее стало известно, что «Локомотив» продлил контракт с разыгрывающим Александром Щербеневым.
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