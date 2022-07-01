«Локомотив-Кубань» продлил контракт с Александром Щербеневым

Краснодарский «Локомотив-Кубань» продлил контракт с разыгрывающим Александром Щербеневым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.



Щербенев является воспитанником системы резерва «Локомотива-Кубань» и выступает в команде с сезона-2017/2018, за это время проведя два года в аренде — в «Спартаке-Приморье» и «Уралмаше».



В минувшем сезоне Щербенев принял участие в трёх турнирах. В Суперлиге-1 он принял участие в девяти матчах, в которых набирал в среднем 16,8 очка, отдавал 6,3 передачи, совершал 2,9 подбора и 2,0 перехвата за 28 минут игрового времени на площадке. В Единой лиге ВТБ защитник сыграл 26 матчей, в которых набирал 6,8 очка, отдавал 2.8 передачи и совершал 1,2 подбора за 17,3 минуты в среднем за игру. В Еврокубке его среднестатистические показатели составили 2,8 очка, 2,5 передачи и 1,0 подбора в среднем за игру.



По завершении сезона Щербенев получил вызов в расположение сборной России.