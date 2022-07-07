«Енисей» подписал белорусского форварда Белянкова

Баскетбольный клуб «Енисей» подписал контракт с форвардом Евгением Белянковым. Об этом красноярский клуб сообщил на своём официальном сайте.



27-летний баскетболист является игроком национальной сборной и на профессиональном уровне выступал только за «Цмоки-Минск». В минувшем сезоне Белянков стал победителем национального чемпионата Беларуси в шестой раз подряд.



На счету Белянкова в прошлом сезоне 18 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых он набрал 13,1 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 1,3 результативные передачи за 26 минут на паркете. «Цмоки-Минск» занял девятое место.



В рамках национального чемпионата Белянков набирал 19,5 очка, совершал пять подборов и отдавал одну передачу, проводя в среднем 25 минут на площадке.