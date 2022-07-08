«Парма» объявила о подписании ещё одного новичка

«Парма» подписала контракт с кенийским форвардом Тайлором Онгвае. Об этом пермский баскетбольный клуб объявил на своём официальном сайте.



Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2022/23.



Минувший сезон Тайлор Онгвае провёл в составе датского «Баккен Беарз» и стал чемпионом датской лиги. В среднем форвард набирал 10,2 очка, совершал 3,9 подборов и 1,7 перехвата при 23 минутах на площадке.



Кроме того, Тайлор является игроком своей национальной команды. Онгвае вместе с Кенией в 2020 и 2021 году проходил квалификацию на FIBA AfroBasket и выступил на Кубке Африки.



«Парма» в прошедшем сезоне дошла до первого раунда плей-офф Единой лиги ВТБ, где проиграла «Локомотиву-Кубань» со счётом 0-3.

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