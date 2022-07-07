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«Парма» подписала новый контракт с Шейко

«Парма» подписала новый контракт с Шейко
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«Парма» продлила контракт с защитником Глебом Шейко. Об этом пермский баскетбольный клуб сообщил на своём официальном сайте.

Соглашение с 25-летним баскетболистом рассчитано до конца следующего сезона.

Шейко — воспитанник пермского клуба и выступает за команду с 2017 года. В минувшем сезоне Глеб принял участие в 15 матчах в рамках Единой лиги ВТБ. Средняя статистика защитника составила 7,2 очка, 1,4 подбора и 1,5 передачи. В среднем Шейко проводил 20 минут на площадке.

«Парма» в прошедшем сезоне дошла до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где уступила «Локомотиву-Кубань» со счётом 0-3.

В межсезонье пермский клуб назначил Евгения Пашутина на пост главного тренера, а также подписал контракты с Джоэлом Джеймсом, Брайоном Алленом, Джастином Роберсоном, Маликом Диме и Кириллом Поповым.

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