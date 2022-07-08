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Евгений Пашутин прокомментировал подписание Тайлора Онгвае

Евгений Пашутин прокомментировал подписание Тайлора Онгвае
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин оценил приобретение кенийского форварда Тайлора Онгвае.

«Парма» подписала контракт с 30-летним баскетболистом до конца сезона-2022/23. Последние четыре сезона Тайлор выступал за датский клуб «Баккен Беарз», в составе которого выиграл местный чемпионат в минувшем сезоне.

Также Тайлор является игроком сборной Кении и в 2021 году выступал в составе национальной команды на Кубке Африке.

«Тайлор — универсальный игрок, играющий как на второй, так и на третьей позиции. В защите очень подвижный и может прессинговать по всей площадке. Форвард всегда нацелен на перехват и на подбор. Может играть смену со всех позиций, в нападении обладает проходом, а также средней и дальней атакой. Тайлор очень энергичный игрок и мотивирован побеждать», — приводит слова Пашутина официальный сайт клуба.

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