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Марк Стейн: Уэстбрук будет чувствовать себя неловко из-за слухов об Ирвинге

Марк Стейн: Уэстбрук будет чувствовать себя неловко из-за слухов об Ирвинге
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Инсайдер Марк Стейн считает, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук может оказаться в сложной психологической ситуации на фоне слухов о возможном обмене Кайри Ирвинга из «Бруклина».

«Уэстбрук — человек с сильным духом, он сделает всё возможное, чтобы играть лучше, если так получится, что он останется в команде. Но за пределами паркета он будет чувствовать себя неловко. Расс знает обо всех слухах о переговорах. Леброн и Ирвинг хотят воссоединиться. Если Ирвинга не обменяют до тренировочного лагеря и Расс останется в команде, это создаст сложную ситуацию», — приводит слова Стейна инсайдер Ричард Стэйпл.

В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».

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