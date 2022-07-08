«Звезда лёгкой атлетики. Убегает, когда тяжело». Что говорят о ситуации с Дюрантом в США

В скором времени «Большое трио» «Бруклина» может окончательно развалиться. В феврале команду покинул Джеймс Харден, в июне об обмене заговорил Кайри Ирвинг, а теперь своё желание уйти из клуба обозначил и Кевин Дюрант. В общем, «Нетс» ждут большие перемены, и уже в следующем сезоне состав команды может радикально преобразоваться. Рассказываем, как на это отреагировали в интернете.

На данный момент существует так много вариантов развития событий, что предугадать исход ситуации просто невозможно. Кайри активировал опцию, но вроде как ведёт переговоры с «Лейкерс» и даже приобрёл дом в Лос-Анджелесе. Запросившего обмен Дюранта, по слухам, хотят «Майами», «Финикс», «Торонто», «Бостон», «Чикаго», да и вообще добрая треть клубов НБА. Но существует немалая вероятность, что оба начнут следующий сезон в «Бруклине».

По данным инсайдеров, ситуация развивается медленно, и в плане переговоров пока нет никаких подвижек, а «Нетс» готовятся начать предстоящий розыгрыш в привычном составе. Но некоторые допускают, что в случае с Дюрантом никакого обмена вообще не планируется и всё это – театр одного актёра, который ну очень хочет, чтобы его товарищу предложили контракт посолиднее.

Кевин Дюрант Фото: Meyer/Getty Images

Такое мнение разделяет эксперт Стивен Эй Смит:



«Я смотрю на это и думаю: «Почему Кей Ди хочет уйти?». Как только Кайри Ирвинг продлевает свой контракт, Кевин Дюрант выходит и говорит: «Я хочу, чтобы меня обменяли».



Я пришёл к выводу, что не верю Кевину Дюранту. Вообще. На самом деле, для меня нет никакого смысла в том, что он хочет быть обменянным на данный момент. Я не думаю, что он сам в это верит. Мне кажется, что Дюрант использует это в качестве тактики запугивания, чтобы помочь Кайри Ирвингу получить рычаг давления на «Нетс» и подписать долгосрочный контракт».

Другой телевизионный аналитик, Шэннон Шарп разочарован поведением Дюранта (как и многие болельщики «Нетс»):



«В «Бруклине» всё заточено под Кевина Дюранта. Главный тренер – под Кевина Дюранта. Кайри, Джеймс Харден, Ламаркус Олдридж, Пэтти Миллс, Блейк Гриффин – все оказались там благодаря Кевину Дюранту.



Я был удивлён, но понял, что Кей Ди – бегун. Он звезда лёгкой атлетики. Он убегает, когда становится тяжело. Он не выдержит боли, у него не останется шрамов, он оставит вашу команду в руинах… Я так разочарован в Кей Ди. Мы можем оставить в прошлом сравнение Кей Ди и Леброна».

А вот Скип Бэйлесс уверен, что в случае обмена Дюрант получит возможность побороться за свой третий перстень:



«Вы видели, что происходит со всеми букмекерскими конторами в Лас-Вегасе? Что они делают? Они поднимают «Финикс», по крайней мере, до позиции второго фаворита на чемпионство в следующем году. Только потому, что Кевин Дюрант поставил их на первое место в своём списке! Это, на самом деле, укрепляет мои аргументы в пользу того, что он лучший игрок на планете».

В социальных сетях по поводу обмена Дюранта можно найти тысячи сообщений. От комментариев не воздержались и коллеги игрока по цеху:



«ЛОЛ», – написал Джоэл Эмбиид.



«Лёгкие деньги», – написал Джа Морант.



«О, это будет интересно», – сказал Кайл Кузма, добавив эмодзи с попкорном.



«Вау», – отреагировал Маркус Моррис.



«Обожаю, что в нашей лиге всегда что-то происходит», – добавил Джош Харт.



А Юсуф Нуркич опубликовал на своей странице отфотошопленное изображение Дюранта в майке «Портленда».

Кевин Дюрант Фото: Elsa/Getty Images

У простых зрителей спектр эмоций разнится от разочарования до насмешек и подколов в адрес игрока:



«Нетс» сделали всё, чего хотел Дюрант. Они передали ему ключи. Сменили тренера. Подписали Хардена, затем обменяли Хардена. Теперь он хочет уйти… Просто удивительно».



«Меня осенило – Кевин Дюрант никогда не сыграет с Беном Симмонсом!»



«Помню, как все смеялись над «Никс» после того, как им не удалось подписать Кевина Дюранта или Кайри Ирвинга. И теперь этот дуэт покидает Бруклин. За это время «Нетс» выиграли на одну серию плей-офф больше, чем «Никс».



«Кевин Дюрант переходит в гольф?»

Не обошлось, само собой, и без упоминаний предыдущих команд Дюранта – «Оклахомы» и «Голден Стэйт». «Тандер» Кей Ди покинул в 2016-м. По словам самого баскетболиста, тогда он захотел перемен, потому что «устал быть единственным игроком в команде, который может бросать трёхочковые» (привет Расселлу Уэстбруку). С «Голден Стэйт» всё немного сложнее. Конфликты в раздевалке, одноклубники и болельщики, которые его так и «не приняли», разногласия с руководством… И даже два чемпионских титула не спасли ситуацию.

«Довольно иронично: «Оклахома» может предложить, вероятно, лучший пакет для обмена Кевина Дюранта. #ОтправьтеЕгоДомой».



«Топ самых смешных направлений для обмена Дюранта: номер один – «Оклахома».



«Кевин Дюрант покидал «Уорриорз», чтобы доказать, что он может руководить своей собственной командой. Теперь он требует обмена в тот же год, когда «Голден Стэйт» становится чемпионом… Дико».

«Стеф Карри и Клэй Томпсон в этом году провели вместе 45 игр, даже несмотря на то что Клэй пропустил половину сезона. Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг за три года провели только 44 совместных матча».



В ситуацию впутали даже «Бостон», разгром от которого в первом раунде плей-офф (0-4) якобы заставил Дюранта задуматься о смене клубной прописки.



«Оборона «Селтикс» вынудила бога запросить обмен».



«После просмотра серии «Селтикс» – «Нетс» в первом раунде я не удивлён, что Кевин Дюрант посмотрел вокруг и подумал: «Не-а-а-а».



В общем, сейчас потенциальный обмен Дюранта – главная тема для обсуждения в мире НБА. Говорят об этом много, но, увы, не по делу. Остаётся только следить за развитием событий и ждать хоть каких-то официальных заявлений.