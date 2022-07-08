РФБ подписала соглашение с РУСАДА

Генеральный директор РАА «РУСАДА» Вероника Логинова и генеральный секретарь Российской федерации баскетбола Наталья Галкина подписали соглашение о сотрудничестве в области противодействия допингу в спорте, сообщает официальный сайт РФБ.



Участники встречи обсудили план по развитию системы антидопингового образования в федерации и пришли к договорённости о тесном сотрудничестве в части реализации совместных проектов, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил.



«Очень важно, что мы подписали это соглашение. Мы ведём большую работу среди баскетбольного сообщества, направленную на борьбу с допингом, и планируем реализовывать новые образовательные проекты. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — прокомментировала соглашение о сотрудничестве Галкина.