В «Вашингтоне» объяснили, почему в контракте Брэдли Била прописан запрет на обмен

Владелец «Вашингтон Уизардс» Тед Леонсис объяснил, почему в новый контракт Брэдли Била был включён пункт о запрете на обмен.
«Брэдли Бил не хочет, чтобы мы его обменяли, мы не хотим его обменивать. Я не считаю, что этот пункт является рычагом давления, это показатель партнёрства», — приводит слова Леонсиса The Athletic.
Брэдли Бил согласился на предложение «Вашингтона» о пятилетнем контракте на общую сумму $ 251 млн. Стоит отметить, что Брэдли выступает за «Уизардс» с самого начала карьеры в НБА. В 2012 году он был выбран на драфте под третьим номером.
В минувшем сезоне 29-летний игрок принял участие только в 40 матчах «Вашингтона», но при этом закончил сезон со средними показателями 23,2 очка и 6,6 передачи за игру. При этом у Била 45% попаданий с игры и 30% точных бросков из-за дуги.
«Вашингтон» в прошедшем сезоне не сумел попасть в плей-офф, завершив регулярный чемпионат на 12-м месте в Восточной конференции.
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