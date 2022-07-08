Американский защитник О Джей Мэйо официально покинул казанский УНИКС, сообщает официальный сайт клуба.



Третий номер драфта НБА 2008 года Мэйо провёл в составе казанского УНИКСа один сезон, набирая в Единой лиге ВТБ 7,7 очка и совершая 2,3 подбора в среднем за матч. В 20 матчах Евролиги Мэйо в среднем набирал 5,8 очка и совершал 1,2 подбора.



Мэйо был выбран под третьим номером на драфте НБА 2008 года «Мемфис Гриззлиз» и стал одним из ключевых игроков команды уже в первом сезоне. Набирая в среднем 18,5 очка, он вошёл в символическую сборную лучших новичков НБА.



Затем Мэйо провёл в составе «Мемфиса» ещё три года. В сезоне-2010/2011 команда с его участием дошла до полуфинала Западной конференции, где уступила «Оклахома-Сити Тандер» (3:4). В 2012-м он перешёл из «Мемфиса» в «Даллас Маверикс», где провёл один сезон. Следующие три года он выступал за «Милуоки Бакс». Всего на счету баскетболиста 547 матчей в НБА. Его средняя статистика за карьеру — 13,8 очка, 3,1 передачи и 2,9 подбора.



После 2018-го в карьере Мэйо начался заокеанский этап. Он выступал в чемпионате Пуэрто-Рико, Тайваня и Китая. УНИКС стал первым европейским клубом в биографии 33-летнего игрока.