Харден согласился на сокращение зарплаты на $ 15 млн и подпишет новый контракт с «Сиксерс»

Разыгрывающий Джеймс Харден в скором времени подпишет новый двухлетний контракт с «Филадельфией Сиксерс», сообщает инсайдер Шэмс Чарания. По информации источника, Харден согласился уменьшить свою зарплату на $ 15 млн.
Напомним, в конце июня этого года Джеймс Харден отказался от опции игрока, которая позволила бы ему получить $ 43,7 млн за следующий сезон. Благодаря такому решению Хардена «Филадельфия» смогла подписать Пи Джея Такера, Дэньюэла Хауза и Тревелина Куина.
Харден выступает за «Филадельфию» с середины февраля после обмена из «Бруклин Нетс». Он провёл за новый клуб 21 матч. В среднем защитник набирал за игру 21,0 очка, делал 10,5 передачи и 7,0 подбора.
По итогам прошлого сезона «Филадельфия» заняла четвёртое место в Восточной конференции. В полуфинале плей-офф НБА «Сиксерс» уступили «Майами Хит».
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