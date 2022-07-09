Эксперт ESPN: не уверен, что новый тренер «Лейкерс» сделает Уэстбрука частью команды

Эксперт ESPN Брайан Уиндхорст считает, что новый главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм не сможет сделать Расселла Уэстбрука командным игроком.
«Нет, у Хэма не получится. Помните, год назад Док Риверс сказал, что не знает, мог бы быть Бен Симмонс разыгрывающим в чемпионской команде. Его раскритиковали, и что в итоге? Уэстбрук по окончании сезона дал интервью на грани бреда. Он не брал на себя ответственность за провальный сезон, но зато искал виноватых вокруг, критикуя тренера Фрэнка Фогеля. Частично затронул и Леброна с Дэвисом, сказав, что они не изменили привычный стиль игры.
Исходя из этого, я могу сказать, что у этого человека нет и не будет желания измениться», — приводит слова Уиндхорста Reddit NBA.
Напомним, «Лейкерс» в минувшем сезоне не вышли в плей-офф НБА, заняв 11-е место в Западной конференции.
Расселл Уэстбрук забил данк через трёх человек:
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