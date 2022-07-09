УНИКС подписал контракт с Дарилом Маконом
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УНИКС подписал контракт с американским защитником Дарилом Маконом. Об этом казанский баскетбольный клуб сообщил на своём официальном сайте.
С 26-летним баскетболистом подписан двухлетний контракт по схеме «1+1».
Минувший сезон Макон провёл в греческом «Панатинаикосе», завоевав с афинским клубом Суперкубок Греции, и дошёл до финала чемпионата Греции. В 31 матче греческой Суперлиги Макон набирал 11,8 очка, совершал 1,9 подбора и отдавал 3,7 передачи.
Также на счету Дарила 31 игра в Евролиге со средними показателями 13,1 очка, 2,2 подбора и 3,6 передачи за 25,9 минуты на площадке в среднем.
С 2018 по 2020 год Макон провёл 12 матчей в НБА в составе «Даллас Маверикс» и «Майами Хит», набрав 32 очка, сделав 12 подборов и отдав восемь передач.
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