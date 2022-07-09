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Агент: Макон отказал двум клубам Евролиги ради УНИКСа

Агент: Макон отказал двум клубам Евролиги ради УНИКСа
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Обрад Фимич, агент разыгрывающего Дарила Макона, высказался о переходе своего клиента в УНИКС.

«Поздравляю УНИКС и Единую лигу ВТБ с таким отличным подписанием. Своей игрой в прошедшем сезоне Дарил доказал, что является отличным игроком, способным быть лидером клуба Евролиги. Так что от него можно ждать много ярких перформансов.

Важно, что баскетболист такого уровня решил перейти в российский клуб в столь непростое время. Это прецедент, который говорит о том, что и другие известные иностранцы также могут перебраться в клубы Единой лиги в это межсезонье.

На Дарила претендовали два клуба, которые будут участвовать в Евролиге в сезоне-2022/2023, но он выбрал Казань», — приводит слова Фимича «Спорт-экспресс».

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