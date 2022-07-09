«Зенит» близок к подписанию с Эртелем, переговоры с Калатесом не велись

Баскетбольный «Зенит» близок к подписанию бывшего разыгрывающего «Реала» и «Барселоны» Томаса Эртеля, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».



Кроме того, как сообщает источник, «Зенит» не вёл переговоры с Ником Калатесом.



Томас Эртель провёл в составе мадридского клуба один сезон, перейдя в состав «Реала» из каталонской «Барселоны».



В минувшем сезоне в 26 матчах испанского чемпионата Эртель в среднем набирал 8,3 очка, совершал 2,4 подбора и отдавал 4,2 результативной передачи.



В 22 матчах розыгрыша регулярного чемпионата Евролиги сезона-2021/2022 Томас Эртель в среднем набирал 9,8 очка, совершал 2,2 подбора и отдавал 4,5 результативной передачи.



В апреле «Реал» исключал из состава Эртеля из-за вечеринки в Афинах.



Что касается Калатеса, то ранее стало известно о желании Ника покинуть «Барселону» по окончании сезона. Действующий контракт 33-летнего баскетболиста истекает в 2023 году, однако внутренний конфликт заставил команду и игрока пересмотреть совместное будущее.

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