Ник Калатес ведёт переговоры с «Зенитом»

Греческий баскетболист Ник Калатес ведёт переговоры с петербургским «Зенитом», сообщает «РИА Новости Спорт».



Калатес ранее работал с нынешним главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем в «Панатинаикосе», в котором он выступал с 2015 по 2020 год.



Напомним, ранее стало известно о желании Калатеса покинуть клуб из столицы Каталонии по окончании сезона. Действующий контракт 33-летнего баскетболиста истекает в 2023 году, однако внутренний конфликт заставил команду и игрока пересмотреть совместное будущее.



Источник сообщал о серьёзном ухудшении отношений между Калатесом и главным тренером «Барселоны» Шарунасом Ясикявичюсом, из-за которого защитник намерен покинуть команду.

Помимо «Зенита», интерес к Калатесу проявляет «Фенербахче».