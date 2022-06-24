Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ник Калатес ведёт переговоры с «Зенитом»

Ник Калатес ведёт переговоры с «Зенитом»
Комментарии

Греческий баскетболист Ник Калатес ведёт переговоры с петербургским «Зенитом», сообщает «РИА Новости Спорт».

Калатес ранее работал с нынешним главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем в «Панатинаикосе», в котором он выступал с 2015 по 2020 год.

Напомним, ранее стало известно о желании Калатеса покинуть клуб из столицы Каталонии по окончании сезона. Действующий контракт 33-летнего баскетболиста истекает в 2023 году, однако внутренний конфликт заставил команду и игрока пересмотреть совместное будущее.

Источник сообщал о серьёзном ухудшении отношений между Калатесом и главным тренером «Барселоны» Шарунасом Ясикявичюсом, из-за которого защитник намерен покинуть команду.

Помимо «Зенита», интерес к Калатесу проявляет «Фенербахче».

Новость по теме
Звезда «Барселоны» Калатес выразил желание покинуть клуб из-за конфликта с Ясикявичюсом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022