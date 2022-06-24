Ник Калатес ведёт переговоры с «Зенитом»
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Греческий баскетболист Ник Калатес ведёт переговоры с петербургским «Зенитом», сообщает «РИА Новости Спорт».
Калатес ранее работал с нынешним главным тренером «Зенита» Хавьером Паскуалем в «Панатинаикосе», в котором он выступал с 2015 по 2020 год.
Напомним, ранее стало известно о желании Калатеса покинуть клуб из столицы Каталонии по окончании сезона. Действующий контракт 33-летнего баскетболиста истекает в 2023 году, однако внутренний конфликт заставил команду и игрока пересмотреть совместное будущее.
Источник сообщал о серьёзном ухудшении отношений между Калатесом и главным тренером «Барселоны» Шарунасом Ясикявичюсом, из-за которого защитник намерен покинуть команду.
Помимо «Зенита», интерес к Калатесу проявляет «Фенербахче».
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