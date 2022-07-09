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«Мощный, быстрый, техничный». Гомельский — об американском новичке УНИКСа

«Мощный, быстрый, техничный». Гомельский — об американском новичке УНИКСа
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Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением об американском защитнике Дариле Маконе.

«Мощный, быстрый, техничный, но не обладает стабильным броском с дальней дистанции. Хорош в защите», — написал Гомельский на своём сайте.

Минувший сезон Макон провёл в греческом «Панатинаикосе», завоевав с афинским клубом Суперкубок Греции, и дошёл до финала чемпионата Греции. В 31 матче греческой Суперлиги Макон набирал 11,8 очка, совершал 1,9 подбора и отдавал 3,7 передачи.

Также на счету Дарила 31 игра в Евролиге со средними показателями 13,1 очка, 2,2 подбора и 3,6 передачи за 25,9 минуты на площадке в среднем.

С 2018 по 2020 год Макон провёл 12 матчей в НБА в составе «Даллас Маверикс» и «Майами Хит», набрав 32 очка, сделав 12 подборов и отдав восемь передач.

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