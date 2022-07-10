Гомельский ответил на вопрос, почему Михаил Кулагин так и не раскрыл свой потенциал
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Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о защитнике сборной России, новичке казанского УНИКСа Михаиле Кулагине.
«Почему Михаил Кулагин так и не раскрыл свой потенциал? Всё то, что Миша Кулагин умеет делать на площадке, он прекрасно делает. А вот то, чему его не научили, он делать не умеет. Таким образом, у Миши есть предел, через который он не переступает. Обидно. Но для того, чтобы стать элитным разыгрывающим, необходимо много и мысляще работать. А с броском у него всё в полном порядке. Никто и никогда не старался помочь Михаилу развить организаторские способности. То есть ему просто не повезло с тренерами», — написал Гомельский на своём официальном сайте.
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