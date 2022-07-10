«Каждый день об этом думаю». Тейтум впервые высказался после проигранного финала НБА
Поделиться
Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался по поводу проигранного финала НБА в этом году.
Напомним, в финальной серии баскетболисты «Бостона» уступили «Голден Стэйт Уорриорз» — 2:4.
«Я всё ещё думаю об этом. Каждый день. И буду думать до начала сезона, а может, и до тех пор, пока мы не вернёмся к плей-офф», — приводит слова Тейтума Fadeaway World.
Команда Стива Керра выиграла чемпионат НБА после двух подряд сезонов без плей-офф. Последний раз «Голден Стэйт» побеждал в турнире в сезоне-2017/2018, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0.
Ранее сообщалось, что 29-летний атакующий защитник Малкольм Брогдон обменян из «Индианы Пэйсерс» в «Бостон Селтикс».
Комментарии
- 10 июля 2022
-
19:14
-
17:22
-
16:25
-
14:54
-
13:38
-
13:02
-
11:59
-
11:06
-
10:04
-
00:56
- 9 июля 2022
-
23:56
-
22:53
-
22:01
-
21:00
-
19:02
-
17:20
-
16:41
-
15:32
-
14:26
-
13:04
-
12:20
-
11:27
-
10:28
-
09:28
-
04:36
-
04:14
-
03:53
-
00:54
- 8 июля 2022
-
23:51
-
22:40
-
21:56
-
20:47
-
19:58
-
18:49
-
17:57
Партнерский контент