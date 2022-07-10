«Каждый день об этом думаю». Тейтум впервые высказался после проигранного финала НБА

Лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался по поводу проигранного финала НБА в этом году.

Напомним, в финальной серии баскетболисты «Бостона» уступили «Голден Стэйт Уорриорз» — 2:4.

«Я всё ещё думаю об этом. Каждый день. И буду думать до начала сезона, а может, и до тех пор, пока мы не вернёмся к плей-офф», — приводит слова Тейтума Fadeaway World.

Команда Стива Керра выиграла чемпионат НБА после двух подряд сезонов без плей-офф. Последний раз «Голден Стэйт» побеждал в турнире в сезоне-2017/2018, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0.

Ранее сообщалось, что 29-летний атакующий защитник Малкольм Брогдон обменян из «Индианы Пэйсерс» в «Бостон Селтикс».