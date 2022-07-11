Участницы Матча звёзд WNBA надели майки с именем Бриттни Грайнер
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Во время Матча звёзд WNBA все баскетболистки надели майки в поддержку американской баскетболистки Бриттни Грайнер.
Каждый игрок вышел на вторую половину встречи в майке с фамилией и игровым номером Бриттни (42). Баскетболистки обеих команд выстроились в одну линию и продолжали находиться в таком положении некоторое время.
Напомним, Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. В багаже спортсменки были обнаружены наркотические вещества. 7 июля во время заседания Бриттни признала свою вину. Грайнер — олимпийская чемпионка в составе сборной США по баскетболу (2016, 2020).
14 июля состоится очередное заседание суда.
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