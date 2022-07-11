Морант: Я бы смог выиграть один на один Майкла Джордана

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант заявил, что если бы он играл в эпоху Майкла Джордана, то смог бы одолеть его в игре один на один.



«Я бы поблагодарил его за вклад в игру. Он является причиной, по которой многие люди играют в баскетбол. Даже не знаю, что бы я мог сказать ему при встрече. Я всегда мечтал сыграть в одно время с ним. Его отношение к игре, и то, как он думает на площадке… Я бы хотел противостоять ему. И я бы победил легенду. Да, просто я настолько уверен в себе, что смогу выиграть один на один абсолютного любого баскектболиста», – приводит слова Моранта Bleacher Report.

В минувшем сезоне НБА «Мемфис» дошёл до 1/4 финала плей-офф, где уступил будущему чемпиону, «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4. Джа Морант набирал в среднем 27,4 очка за игру, совершал 5,7 подборов и отдавал 6,7 передач. Разыгрывающий попал во вторую символическую пятёрку и был признан самым прогрессирующим игроком.