«Зенит» объявил о переходе американского защитника Джо Томассона

Баскетбольный клуб «Зенит» подписал американского защитника Джо Томассона. Об этом сине-бело-голубые объявили на своём официальном сайте.
«Зенит» выкупил права на Томассона у испанской «Манрезы», за которую американец выступал с 2021 года. Контракт с игроком рассчитан на два года. Томассон выбрал в новом клубе номер 32.
Летом 2018 года Томассон перешёл в ярославский «Буревестник» и провёл шесть игр в рамках Суперлиги-1, после чего перебрался в польский клуб «Зелёна-Гура», в составе которой выступал в Единой лиге ВТБ.
В минувшем сезоне «Манреза» дошла до плей-офф лиги ACB, где уступила мадридскому «Реалу» — 0-2. В Лиге чемпионов ФИБА испанский клуб уступил в финале «Тенерифе».
Средние показатели Томассона в сезоне составили 12,9 очка, 3,2 подбора и 3,7 передачи.
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