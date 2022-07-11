«Юта» отклонила все предложения по Доновану Митчеллу
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«Юта Джаз» получила ряд предложений по обмену звёздного защитника Донована Митчелла. Об этом сообщает The Salt Lake Tribune.
Генеральный менеджер Джастин Заник сообщал, что в клубе не горят желанием расставаться с одним из своих лидеров, однако при получении достаточно выгодного предложения обмен может состояться. Ранее «Юту» уже покинул главный тренер Куин Снайдер, а позднее «Джаз» обменяли Руди Гобера в «Миннесоту».
На данный момент ни одно предложение по Митчеллу не устраивает «Юту», так как они считают, что все претенденты предлагали чересчур низкую компенсацию, рассчитывая на обмен по выгодным для них условиям.
В минувшем сезоне «Юта» выбыла в первом раунде плей-офф, проиграв «Даллас Маверикс» со счётом 2-4.
Новость по теме«Юта» обменяла одного из лидеров команды в «Миннесоту»
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