Лука Дончич: если я смогу стать MVP, это будет потрясающе

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич рассказал о своей главной цели на каждый сезон.



«Ну, стать MVP – это цель каждого игрока, который попадает в НБА. Быть MVP НБА – это то, что никто не может оспорить. Конечно, я бы не обменял его на титул ассоциации, но если я смогу стать MVP, это будет потрясающе», – приводит слова Дончича Marca.



Суперзвезда «Далласа» Лука Дончич трижды за свои первые четыре сезона в НБА входил в символическую пятёрку. В этом году 23-летний словенец вывел «Маверикс» в финал Западной конференции. На протяжении своей карьеры защитник в среднем набирает за матч 26,4 очка, делает 8,5 подбора и 8 передач, а также показывает вторую среднюю результативность в истории плей-офф НБА – 32,5 очка за матч.

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