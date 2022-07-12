«Они 16 лет не выходили в плей-офф». Кевин Хаертер — об обмене в «Кингз»
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Бывший форвард «Атланты Хоукс» Кевин Хаертер поделился подробностями о своей реакции на обмен в «Сакраменто Кингз».
«Команда не выходила в плей-офф уже 16 лет, и это было одной из первых вещей, о которых я услышал. Это засуха, с которой мы надеемся покончить», — приводит слова Хаертера Clutch Points.
Отметим, что «Сакраменто» в минувшем сезоне НБА не вышел в плей-офф в 16-й раз подряд.
Хаертер в прошедшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации принял участие в 81 матче, набирая в среднем 11,9 очка, совершая 3,4 подбора и отдавая 2,8 передачи. «Атланта», напомним, в плей-офф в пяти матчах уступила баскетболистам «Майами Хит».
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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