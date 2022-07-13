«Напоминание администрации Байдена». Легенда WNBA — о майке с именем Бриттни Грайнер

Звёздная защитница «Сиэтл Шторм», пятикратная олимпийская чемпионка в составе сборной США Сью Бёрд рассказала, насколько важно было надеть майки в поддержку соотечественницы Бриттни Грайнер во время Матча звёзд WNBA. Грайнер задержана в России. Баскетболистку обвиняют в контрабанде гашишного масла.



«Надеюсь, в какой-то момент она увидит фотографию или что-то в этом роде, что даст ей понять, что она всегда в наших мыслях и в наших сердцах. Кроме того, это также способ заставить других людей обратить на неё внимание. Может быть, кто-то включит телевизор, но при этом не будет ничего знать об этой истории. Тогда он подумает: «О, а почему они все носят майки с одним и тем же номером?»



Это привлекает внимание и постоянно напоминает администрации Байдена, что мы их поддерживаем. Что бы им ни пришлось сделать, чтобы вернуть Бритни домой, мы будем поддерживать их», — приводит слова Бёрд Insider.

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