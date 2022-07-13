«Напоминание администрации Байдена». Легенда WNBA — о майке с именем Бриттни Грайнер

Звёздная защитница «Сиэтл Шторм», пятикратная олимпийская чемпионка в составе сборной США Сью Бёрд рассказала, насколько важно было надеть майки в поддержку соотечественницы Бриттни Грайнер во время Матча звёзд WNBA. Грайнер задержана в России. Баскетболистку обвиняют в контрабанде гашишного масла.
«Надеюсь, в какой-то момент она увидит фотографию или что-то в этом роде, что даст ей понять, что она всегда в наших мыслях и в наших сердцах. Кроме того, это также способ заставить других людей обратить на неё внимание. Может быть, кто-то включит телевизор, но при этом не будет ничего знать об этой истории. Тогда он подумает: «О, а почему они все носят майки с одним и тем же номером?»
Это привлекает внимание и постоянно напоминает администрации Байдена, что мы их поддерживаем. Что бы им ни пришлось сделать, чтобы вернуть Бритни домой, мы будем поддерживать их», — приводит слова Бёрд Insider.
- 13 июля 2022
-
01:04
-
00:02
- 12 июля 2022
-
22:38
-
21:34
-
20:43
-
19:39
-
18:53
-
17:45
-
16:55
-
15:01
-
14:45
-
13:47
-
12:38
-
11:26
-
10:47
-
09:58
-
07:08
-
05:49
-
02:50
-
00:18
- 11 июля 2022
-
22:49
-
21:47
-
21:02
-
20:58
-
19:43
-
19:01
-
17:53
-
16:55
-
15:43
-
15:00
-
13:17
-
11:57
-
11:04
-
09:58
-
09:43