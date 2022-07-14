«Бруклин» перестанет обсуждать обмен Дюранта, если предложения не улучшатся
Поделиться
«Бруклин Нетс» всё больше рассматривает вариант сохранения в составе Кевина Дюранта в этом межсезонье, по информации инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста.
По словам Уиндхорста, «Нетс» дали понять другим клубам, что перестанут вести переговоры об обмене форварда, если предложения не станут лучше в ближайшее время.
Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.
Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.
Комментарии
- 14 июля 2022
-
00:15
- 13 июля 2022
-
23:37
-
22:23
-
21:28
-
20:57
-
19:46
-
18:30
-
17:50
-
15:50
-
14:53
-
14:07
-
13:34
-
13:02
-
12:22
-
11:36
-
10:41
-
09:33
-
07:26
-
05:38
-
05:00
-
01:04
-
00:02
- 12 июля 2022
-
22:38
-
21:34
-
20:43
-
19:39
-
18:53
-
17:45
-
16:55
-
15:01
-
14:45
-
13:47
-
12:38
-
11:26
-
10:47
Партнерский контент