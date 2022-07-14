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«Бруклин» перестанет обсуждать обмен Дюранта, если предложения не улучшатся

«Бруклин» перестанет обсуждать обмен Дюранта, если предложения не улучшатся
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«Бруклин Нетс» всё больше рассматривает вариант сохранения в составе Кевина Дюранта в этом межсезонье, по информации инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста.

По словам Уиндхорста, «Нетс» дали понять другим клубам, что перестанут вести переговоры об обмене форварда, если предложения не станут лучше в ближайшее время.

Напомним, ранее стало известно, что Дюрант запросил обмен из «Бруклина». Пока неизвестно, в какой именно команде спортсмен может продолжить карьеру. Сообщается, что его менеджер работает с руководством «Бруклина» над поиском вероятного обмена.

Дюрант в минувшем сезоне провёл 55 матчей за «Бруклин Нетс», в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.

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