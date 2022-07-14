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«Они говорили, что с «Уорриорз» покончено». Клэй Томпсон раскритиковал экспертов

«Они говорили, что с «Уорриорз» покончено». Клэй Томпсон раскритиковал экспертов
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Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон раскритиковал телевизионных экспертов, которые по ходу минувшего сезона выражали сомнения в чемпионских амбициях калифорнийцев.

«Не доверяйте всем этим экспертам с телевидения, которые что-то рассказывают о каком-либо виде спорта, хотя сами в жизни не сделали ни черта. Нельзя доверять их мнению. Не верьте их экспертизе, потому что эти люди прямым текстом заявляли, что с «Уорриорз» покончено, что у нас нет никакого будущего. И что в итоге? Мы выиграли чемпионат.

Знаю, что это доставляет им немало страданий, им больно», — цитирует Томпсона Sports Illustrated.

«Голден Стэйт» в финальной серии обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 4-2 и стал чемпионом НБА.

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