«Они говорили, что с «Уорриорз» покончено». Клэй Томпсон раскритиковал экспертов

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон раскритиковал телевизионных экспертов, которые по ходу минувшего сезона выражали сомнения в чемпионских амбициях калифорнийцев.



«Не доверяйте всем этим экспертам с телевидения, которые что-то рассказывают о каком-либо виде спорта, хотя сами в жизни не сделали ни черта. Нельзя доверять их мнению. Не верьте их экспертизе, потому что эти люди прямым текстом заявляли, что с «Уорриорз» покончено, что у нас нет никакого будущего. И что в итоге? Мы выиграли чемпионат.



Знаю, что это доставляет им немало страданий, им больно», — цитирует Томпсона Sports Illustrated.



«Голден Стэйт» в финальной серии обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 4-2 и стал чемпионом НБА.

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