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Марк Тихоненко: если кто-то считает меня блатным, пусть будет так

Марк Тихоненко: если кто-то считает меня блатным, пусть будет так
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Форвард МБА Марк Тихоненко рассказал, как относится к разговорам о том, что он играет только благодаря своему отцу, олимпийскому чемпиону Валерию Тихоненко.

«Я бы не сказал, что я блатной. Ни моё поведение, ни то, как я веду социальные сети, — ничего из этого не описывает меня таким образом. Однако у каждого своё мнение. Если кто-то считает блатным, пусть будет так. Мой отец сейчас вообще не в баскетболе. Единственное, чем он помогает, — советом. А влияния никакого нет.

Слышал ли я, что играю из-за отца? Конечно. Это ожидаемо, когда у тебя папа с такой историей. Но я не переживаю, родители меня к этому готовили с детства», — сказал Тихоненко в интервью sports.ru

В межсезонье Марк Тихоненко перебрался из «Астаны» в МБА.

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