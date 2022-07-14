Полицейский нарушил инструкции при аресте центрового «Пеликанс», встав коленом ему на шею

Комиссия по делам полиции Лос-Анджелеса установила, что сержант Даррен Холст нарушил инструкции при задержании центрового «Нью-Орлеан Пеликанс» Джексона Хэйса, сообщает The Los Angeles Times.
Напомним, Хэйс был арестован 28 июля 2021 года в Лос-Анджелесе по обвинению в домашнем насилии. Баскетболист отказался надеть наручники и оказал сопротивление прибывшим полицейским, ударив офицера о стену. Полиция сообщила, что офицер получил травму локтя и ему потребовалась медицинская помощь.
При задержании офицер полиции дважды ставил колено на шею баскетболиста. В общей сложности колено находилось на шее в течение 15 секунд. Из-за этого Хэйс дважды сказал: «Я не могу дышать». Через несколько мгновений полицейский ударил Хэйса электрошокером. В итоге офицерам удалось надеть наручники на Хэйса, который просил быть осторожнее с его рукой.
Приём, который использовал при задержании офицер, противоречит протоколам департамента. Напомним, Хэйс был приговорён к трём годам лишения свободы условно, 450 часам общественных работ и 12 месяцам еженедельных курсов по борьбе с домашним насилием.
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