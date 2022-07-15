Дрэймонд Грин оценил уровень первого номера драфта-2022 Банкеро

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высоко оценил уровень первого номера драфта-2022 Паоло Банкеро, которого подписал «Орландо Мэджик».



«Паоло Банкеро считаю одним из тех самых парней. Я имею в виду не его действия на площадке, которые привели к набору очков. Я надеюсь, что организация готова к приходу такого игрока, потому что у него менталитет победителя. Это игрок, которому не всё равно. Я наблюдал за его игрой в Летней лиге, но он играл так, будто идёт финал НБА. Это необходимый уровень отдачи и старания. Банкеро — настоящий победитель», — сказал Грин в подкасте.



Напомним, на драфте НБА 2022 года Паоло Банкеро был выбран под первым номером. Его подписал «Орландо Мэджик». Позже было решено не выпускать Банкеро в оставшихся матчах Летней лиги, чтобы посмотреть в деле других игроков.

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