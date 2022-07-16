Агент Рейнольдса объяснил, почему американец выбрал УНИКС для продолжения карьеры

Станислав Рыжов, агент новичка УНИКСа Джалена Рейнольдса, объяснил, почему его клиент выбрал казанский клуб для продолжения карьеры.
«У Джалена был гарантированный контракт с «Маккаби» на следующий сезон. Рейнольдс мог остаться и продолжить выступать в Евролиге, но он хотел более значимую роль в команде. Поэтому он договорился с клубом из Тель-Авива о выходе из соглашения и подписал контракт с УНИКСом, где будет одним из лидеров.
У нас были предложения и от других клубов Евролиги, был даже интерес из НБА, но Велимир Перасович был самым убедительным в общении с центровым.
Безусловно, в УНИКСе знают, что у Джалена были определённые проблемы с дисциплиной в «Зените». Но это был его первый полноценный сезон в большом клубе, большом европейском городе. В «Баварии» и «Маккаби» ничего подобного не повторялось. Не раз обсуждали с Андреа Тринкьери и Яннисом Сферопулосом, что Рейнольдс повзрослел. Так что никаких проблем с игроком вне площадки не будет. У него огромная мотивация проявить себя в УНИКСе», — цитирует Рыжова «Спорт-экспресс».
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