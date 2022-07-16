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Агент Рейнольдса объяснил, почему американец выбрал УНИКС для продолжения карьеры

Агент Рейнольдса объяснил, почему американец выбрал УНИКС для продолжения карьеры
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Станислав Рыжов, агент новичка УНИКСа Джалена Рейнольдса, объяснил, почему его клиент выбрал казанский клуб для продолжения карьеры.

«У Джалена был гарантированный контракт с «Маккаби» на следующий сезон. Рейнольдс мог остаться и продолжить выступать в Евролиге, но он хотел более значимую роль в команде. Поэтому он договорился с клубом из Тель-Авива о выходе из соглашения и подписал контракт с УНИКСом, где будет одним из лидеров.

У нас были предложения и от других клубов Евролиги, был даже интерес из НБА, но Велимир Перасович был самым убедительным в общении с центровым.

Безусловно, в УНИКСе знают, что у Джалена были определённые проблемы с дисциплиной в «Зените». Но это был его первый полноценный сезон в большом клубе, большом европейском городе. В «Баварии» и «Маккаби» ничего подобного не повторялось. Не раз обсуждали с Андреа Тринкьери и Яннисом Сферопулосом, что Рейнольдс повзрослел. Так что никаких проблем с игроком вне площадки не будет. У него огромная мотивация проявить себя в УНИКСе», — цитирует Рыжова «Спорт-экспресс».

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