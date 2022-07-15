«Мы получили серьёзное усиление». В УНИКСе прокомментировали переход Рейнольдса

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал подписание контракта с центровым Джаленом Рейнольдсом.



«В лице Рейнольдса мы получили серьёзное усиление, потому что позиция пятого номера чрезвычайно важна.



Джален обладает опытом выступления в Евролиге и Лиге ВТБ. Не сомневаюсь, что он очень поможет нам на обеих сторонах площадки», — приводит слова Перасовича официальный сайт казанской команды.



Прошлый сезон Рейнольдс провёл в «Маккаби». В 35 матчах минувшего розыгрыша Евролиги средние показатели Рейнольдса составили 8,9 очка, 4,6 подбора, 0,9 передачи за 16,5 минуты.



В сезоне-2018/2019 Джален Рейнольдс защищал цвета санкт-петербургского «Зенита», в составе которого стал лучшим подбирающим игроком Еврокубка и Единой лиги ВТБ. Ранее заокеанский центровой также выступал за испанскую «Барселону», немецкую «Баварию», китайский «Чжэцзян Лайонс», итальянские «Реджо-Эмилию» и «Реканати», а также играл в G-лиге НБА в составе фарм-команды «Сакраменто Кингз».

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