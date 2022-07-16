Пиппен: Карри сможет играть и после 40 лет, если захочет

Шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен поделился мнением о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.



«Карри, очевидно, заслужил статус величайшего снайпера, которого мы когда-либо видели. Когда мы говорим об этом парне, он в какой-то степени похож на мини-Леброна. Он довольно силён для своего роста. Думаю, он сможет играть и после 40 лет, если захочет», — приводит слова Скотти Пиппена Fadeaway World.



Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Уорриорз» завоевали седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии. Все 11 журналистов отдали свой голос за Карри. В шестом матче серии, который оказался победным для баскетболистов «Голден Стэйт», Стефен стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 34 очка, семь подборов и семь передач.