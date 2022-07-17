Шакил О'Нил: Стеф Карри — самая большая проблема НБА на данный момент

Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил высказался о проблемах лиги на данный момент.

«Я самый доминирующий игрок в истории НБА. Вы слышали о «Хак-а-Шак»? Если нет… вам стоит поискать. Я был силой, с которой нужно было считаться. Сегодня НБА превратилась в лигу шутеров. Если вы можете реализовать дальний бросок, то вам обеспечен хороший старт в теперешних реалиях… вот почему я думаю, что Стеф Карри — самая большая проблема лиги на данный момент. Сейчас титул самого доминирующего игрока у него. Этот парень не промахивается, и он может забить из-под кольца, из-за дуги, та хоть за пределами площадки, это не имеет значения», — приводит слова О'Нила Marca.