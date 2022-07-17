«Все увидят, на что я способен». Джон Уолл высказался о своём возвращении на площадку

Новобранец «Лос-Анджелес Клипперс» Джон Уолл дал комментарий по поводу возвращения на площадку.
«Вы увидите! Все увидят, на что я способен. Вы можете сказать: «Та он просто болтает», но я-то знаю, сколько работы я проделал и через что я прошёл. Я сильно замотивирован», — приводит слова Уолла ESPN.
Напомним, прошлый сезон Уолл пропустил из-за травмы, поэтому его контракт не учитывался в потолке зарплат. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 20,6 очка, совершая 8,7 передачи и 3,1 подбора.
У Уолла оставался последний год контракта с «Хьюстон Рокетс» на внушительную сумму $ 47,4 млн, однако, чтобы расторгнуть договор, он согласился пойти на снижение зарплаты на $ 6,2 млн и перешёл в «Клипперс».
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