«Все увидят, на что я способен». Джон Уолл высказался о своём возвращении на площадку

Новобранец «Лос-Анджелес Клипперс» Джон Уолл дал комментарий по поводу возвращения на площадку.

«Вы увидите! Все увидят, на что я способен. Вы можете сказать: «Та он просто болтает», но я-то знаю, сколько работы я проделал и через что я прошёл. Я сильно замотивирован», — приводит слова Уолла ESPN.

Напомним, прошлый сезон Уолл пропустил из-за травмы, поэтому его контракт не учитывался в потолке зарплат. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 20,6 очка, совершая 8,7 передачи и 3,1 подбора.

У Уолла оставался последний год контракта с «Хьюстон Рокетс» на внушительную сумму $ 47,4 млн, однако, чтобы расторгнуть договор, он согласился пойти на снижение зарплаты на $ 6,2 млн и перешёл в «Клипперс».