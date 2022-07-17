«Он плакса». Глен Дэвис высказался о Леброне Джеймсе

Бывший игрок и чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Глен Дэвис высказался по поводу лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, против которого он играл в 2000-е.
«Я люблю Брона. Он отличный парень. Мне нравится то, что он делает. Этого ублюдка было безумно тяжело опекать. Но он плакса. Не волнуйтесь, играет он жёстко, но при этом любит поплакать», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.
Напомним, вчера Леброн принял участие в матче Drew League. Лидер «озёрников» в этой встрече показал впечатляющую статистику, набрав 42 очка, сделав 16 подборов и совершив четыре перехвата. Особо запомнилась концовка матча, когда Леброн встал на линию штрафных бросков. Это случилось всего за 4,5 секунды до конца встречи. Счёт тогда был 103:102 в пользу команды Джеймса. Первый бросок Леброн реализовал, а при втором допустил промах, тем самым предоставив соперникам шанс, которым они не воспользовались, промахнувшись.
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