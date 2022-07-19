Новицки: у Дончича нет слабых мест в атаке

Бывший игрок «Даллас Маверикс» Дирк Новицки высоко оценил уровень словенского разыгрывающего команды Луки Дончича.



«До сих поражаюсь тому, насколько хорош Дончич уже сейчас, насколько здорово он понимает игру в своём возрасте. А в атаке у него вообще нет слабых мест. Лука умеет играть спиной, умеет бросать из-за дуги, его умение пасовать выделяет его на фоне лучших снайперов.



Благодаря тому, что он отлично видит площадку, у него получаются передачи любого вида. Что угодно: слепые под кольцо или на дугу под трёхочковый. И удивительно то, что он продолжает повышать свой уровень с каждым сезоном», — приводит слова Новицки FIBA Eurobasket.



«Даллас Маверикс» в минувшем сезоне НБА дошёл до полуфинала, где уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 1-4.

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