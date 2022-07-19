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«Они смеются над тобой». Шакил О’Нил сделал репост видео об Уэстбруке

«Они смеются над тобой». Шакил О’Нил сделал репост видео об Уэстбруке
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Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил в своих социальных сетях сделал репост видео, посвящённого разыгрывающему «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселлу Уэстбруку.

«Они смеются над тобой. Они считают тебя слабым. Покажи им, Расс. Покажи им», – говорится в видеозаписи.

В минувшем сезоне Уэстбрук неоднократно подвергался критике со стороны спортивной общественности. Многие эксперты высказывали мнение, что именно Расселл во многом виноват в провальном выступлении «Лейкерс» в лиге. На протяжении сезона не раз возникали слухи о возможном обмене разыгрывающего. Ранее сообщалось, что Уэстбрук, а также два других игрока «Лос-Анджелеса», Леброн Джеймс и Энтони Дэвис, хотят провести следующий сезон вместе.

Главные враги Леброна Джеймса в НБА:

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