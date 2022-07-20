«Голден Стэйт» может заключить контракт с Джамайклом Грином
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Стало известно, что новобранец «Оклахома-Сити Тандер» Джамайкл Грин может перейти в «Голден Стэйт Уорриорз».
«Оклахома» выкупит контракт форварда Джамайкла Грина на сезон-2022/2023, за который он получит $ 8,2 млн.
Майкл Ходжес, агент Грина, сообщил о намерении игрока перейти в «Голден Стэйт». «Голден Стэйт», в свою очередь, может предложить минимальное соглашение — $ 2,6 млн.
Напомним, совсем недавно Грин был обменян из «Денвер Наггетс» в «Оклахому». Он выступал в составе «Денвера» на протяжении двух последних сезонов. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он принял участие в 67 встречах, набирая в среднем 6,4 очка, совершая 4,2 подбора и отдавая 0,9 результативной передачи.
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