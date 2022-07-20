Стефен Карри поздравил самую красивую футболистку мира с победой на чемпионате КОНКАКАФ
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Звёздный разыгрывающий команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри поздравил соотечественницу, футболистку Алекс Морган, с победой на чемпионате КОНКАКАФ.
Напомним, вчера, 19 июля, сборная США стала победителем соревнований, обыграв в финальном матче со счётом 1:0 команду Канады. Морган стала автором решающего гола, реализовав пенальти на 78-й минуте.
«Поздравляю, Алекс Морган, сборная США – на Олимпиаде», – написал Карри в социальных сетях.
Морган вызывается в национальную команду США с 2010 года. В составе сборной США нападающая — чемпионка мира (2015, 2019) и серебряный призёр чемпионата мира (2011), а также олимпийская чемпионка (2012) и обладательница бронзовой медали Олимпиады (2020).
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