Стефен Карри поздравил самую красивую футболистку мира с победой на чемпионате КОНКАКАФ

Звёздный разыгрывающий команды НБА «Голден Стэйт Уорриорз» американец Стефен Карри поздравил соотечественницу, футболистку Алекс Морган, с победой на чемпионате КОНКАКАФ.

Напомним, вчера, 19 июля, сборная США стала победителем соревнований, обыграв в финальном матче со счётом 1:0 команду Канады. Морган стала автором решающего гола, реализовав пенальти на 78-й минуте.

«Поздравляю, Алекс Морган, сборная США – на Олимпиаде», – написал Карри в социальных сетях.

Морган вызывается в национальную команду США с 2010 года. В составе сборной США нападающая — чемпионка мира (2015, 2019) и серебряный призёр чемпионата мира (2011), а также олимпийская чемпионка (2012) и обладательница бронзовой медали Олимпиады (2020).