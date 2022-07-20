Инсайдер: Дюрант и Ирвинг не хотели назначения Нэша тренером «Нетс»

Звёздные игроки «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг были против назначения главным тренером команды канадского специалиста Стива Нэша, сообщает инсайдер НБА Брэндон Робинсон.

Напомним, Нэш возглавил команду в сентябре 2020 года, до этого он несколько лет проработал в качестве ассистента главного тренера в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Желание Кевина Дюранта иметь Нэша в команде – неправда. Дюрант хотел видеть в качестве тренера «Бруклин Нетс» Тайрона Лю. Кайри Ирвинг хотел Фила Хэнди. Вместо этого «Нетс» наняли Стива Нэша», – сказал Робинсон в своём подкасте на Spotify.

Ранее стало известно, кому отдаёт предпочтение «Майами Хит» при выборе между Дюрантом и защитником «Юты Джаз» Кевином Митчеллом.