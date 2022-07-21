«Вести ESPY после победы приятнее, чем после поражения». Карри пошутил над Леброном
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В Лос-Анджелесе состоялась 30-я церемония вручения наград ESPY по итогам завершившегося сезона НБА. Ведущим церемонии выступил лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.
Во время вступительной речи Карри вспомнил о том, что Леброн Джеймс тоже в своё время был ведущим церемонии.
«Я являюсь вторым игроком НБА, которому доверили провести данную церемонию. Я знаю, что в 2007 году ведущим был Леброн Джеймс и он делал это после того, как проиграл в финале. Что же, могу сказать, что вести церемонию после победы приятнее, чем после поражения», — сказал Карри.
В минувшем сезоне Стефен Карри стал чемпионом НБА в составе «Голден Стэйт». На церемонии ESPY «Уорриорз» были признаны лучшей командой года, а сам Карри — лучшим игроком НБА.
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