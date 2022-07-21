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Платонов перешёл из «Нижнего Новгорода» в МБА

Платонов перешёл из «Нижнего Новгорода» в МБА
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ПБК МБА подписал контракт с российским форвардом Ильёй Платоновым. Об этом баскетбольный клуб сообщил на своём официальном сайте.

Платонов начал профессиональную карьеру в подмосковном клубе «Спарта энд К», но уже в 2014 году перебрался в «Локомотив-Кубань». В дальнейшем форвард провёл в краснодарском клубе шесть лет и прошёл путь от юношеской команды до дебюта в основе, который состоялся в сезоне-2018/2019.

Последние два года Илья Платонов играл в «Нижнем Новгороде». В минувшем сезоне на счету 23-летнего форварда 17 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых он набирал в среднем 5,7 очка и совершал 3,4 подбора. Также на счету Платонова пять игр в Лиге чемпионов ФИБА, где он в среднем набирал 2,8 очка и делал 3,6 подбора.

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