Леброн оценил потенциал сына Скотти Пиппена
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал краткий комментарий о сыне легендарного игрока НБА Скотти Пиппене. Ранее пресс-служба «Лейкерс» представила видеофрагменты со Скотти Пиппеном-младшим, добавив к ним следующее описание: от тренировок на драфте до Летней лиги — Скотти Пиппен-младший набирает обороты.
«У этого парня светлое будущее», — написал Леброн в своих социальных сетях.
Не так давно, в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации, в ходе которого встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», Пиппен-младший вместе с сыном Шакила О’Нила дебютировал за «Лейкерс», набрав первые очки за команду.
Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:
Новость по темеДети Шакила и Пиппена набрали первые очки за «Лейкерс». Видео
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