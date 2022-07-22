Леброн оценил потенциал сына Скотти Пиппена

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал краткий комментарий о сыне легендарного игрока НБА Скотти Пиппене. Ранее пресс-служба «Лейкерс» представила видеофрагменты со Скотти Пиппеном-младшим, добавив к ним следующее описание: от тренировок на драфте до Летней лиги — Скотти Пиппен-младший набирает обороты.



«У этого парня светлое будущее», — написал Леброн в своих социальных сетях.



Не так давно, в матче Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации, в ходе которого встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит», Пиппен-младший вместе с сыном Шакила О’Нила дебютировал за «Лейкерс», набрав первые очки за команду.

Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League: