Дети Шакила и Пиппена набрали первые очки за «Лейкерс». Видео
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Состоялся матч Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации, по ходу которого встречались «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит». Во встрече дебютировали сыновья знаменитых в прошлом баскетболистов: Шариф О’Нил и Скотти Пиппен-младший. Оба выступают за «Лейкерс». Ни один из них не был выбран на драфте НБА.
Шариф за проведённое на площадке время набрал шесть очков, а также сделал шесть подборов и отдал одну результативную передачу. На счету Пиппена-младшего 14 очков, шесть подборов и три результативные передачи.
«Лос-Анджелес» праздновал уверенную победу со счётом 100:66.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видеозапись можно на официальном YouTube-аккаунте NBA.
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