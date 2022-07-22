Единая лига ВТБ утвердила календарь на сезон-2022/2023

Единая лига ВТБ утвердила календарь чемпионата-2022/2023, сообщает официальный сайт турнира.
Первый этап регулярного сезона стартует 2 октября 2022 года и завершится 20 января 2023 года.
Первый этап регулярного чемпионата пройдёт в два круга — каждая из 12 команд-участниц сыграет с каждой дома и в гостях, после чего команды поделятся на две группы – группа А (команды, занявшие 1-6-е места) и группа Б (команды, занявшие 7-12-е места). На втором этапе команды сыграют между собой в своих группах ещё два круга.
В матче-открытии сезона встретятся «Зенит» и УНИКС.
«В предстоящем сезоне всех болельщиков ждёт интересный и насыщенный чемпионат. Наш сезон начнётся с Суперкубка, где команды смогут проверить свои силы, протестировать новый состав и посмотреть на своих принципиальных соперников.
Напоминаю, в следующем сезоне Лиги ВТБ примут участие 12 клубов, которые сыграют в четыре круга. В регулярном чемпионате мы проведём 192 матча, а в плей-офф — ещё до 48 игр. 1/4 финала пройдёт до трёх побед, а 1/2 финала, серия за третье место и финал — до четырёх. Стоит отметить, что российские клубы не примут участия в еврокубках — мы учли этот немаловажный фактор при составлении календаря, сделав расписание сбалансированным.
Календарь будет достаточно плотным, матчи Единой лиги будут проходить почти каждый день. При этом у болельщиков появится возможность чаще наблюдать за противостоянием топ-клубов. Во второй части чемпионата по результатам предыдущих матчей команды согласно расстановке поделятся на две шестёрки и сыграют между собой. 6-12-е места разыграют между собой два последних места в плей-офф, а 1-6-е места определят итоговую расстановку перед решающей стадией сезона.
Запланирован в календаре и традиционный Матч звёзд Единой лиги ВТБ — праздник баскетбола состоится в феврале», — прокомментировала календарь генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
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