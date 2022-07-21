MVP Единой лиги ВТБ сезона-2021/22 перешёл в мадридский «Реал»
Поделиться
Мадридский «Реал» официально объявил о переходе хорватского форварда Марио Хезоньи. 27-летний баскетболист подписал двухлетнее соглашение с испанским клубом.
Минувший сезон Марио Хезонья провёл в казанском УНИКСе. Хорват провёл 30 матчей в рамках Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 18,9 очка, делал 7,2 подбора и отдавал 3,1 передачи. По итогам сезона Марио был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.
Хезонья в период с 2012 по 2015 год выступал за «Барселону». Также форварда играл в НБА за «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Мадридский «Реал» в прошедшем сезоне впервые за три года стал чемпионом Испании. В финале была обыграна «Барселона» со счётом 3-1.
Новость по темеМарио Хезонья отреагировал на уход из УНИКСа
Комментарии
- 21 июля 2022
-
14:37
-
14:10
-
13:41
-
12:16
-
12:01
-
10:58
-
10:02
-
09:25
-
08:21
-
02:53
-
02:17
-
00:59
- 20 июля 2022
-
23:57
-
23:52
-
22:57
-
21:46
-
21:37
-
20:52
-
19:46
-
19:00
-
18:00
-
17:59
-
15:53
-
14:35
-
12:53
-
12:05
-
11:12
-
10:18
-
09:34
-
07:07
-
05:58
-
01:52
-
00:36
- 19 июля 2022
-
23:16
-
22:37
Партнерский контент