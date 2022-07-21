MVP Единой лиги ВТБ сезона-2021/22 перешёл в мадридский «Реал»

Мадридский «Реал» официально объявил о переходе хорватского форварда Марио Хезоньи. 27-летний баскетболист подписал двухлетнее соглашение с испанским клубом.



Минувший сезон Марио Хезонья провёл в казанском УНИКСе. Хорват провёл 30 матчей в рамках Единой лиги ВТБ, в которых набирал в среднем 18,9 очка, делал 7,2 подбора и отдавал 3,1 передачи. По итогам сезона Марио был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата.



Хезонья в период с 2012 по 2015 год выступал за «Барселону». Также форварда играл в НБА за «Орландо Мэджик», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».



Мадридский «Реал» в прошедшем сезоне впервые за три года стал чемпионом Испании. В финале была обыграна «Барселона» со счётом 3-1.

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