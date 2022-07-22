Пау Газоль вошёл в состав правления лиги Овертайм Элит

Двукратный чемпион НБА, испанский баскетболист Пау Газоль подтвердил, что он вошёл в состав правления лиги Овертайм Элит.
«Рад сообщить, что стал членом правления Овертайм Элит. Я с нетерпением жду возможности работать с командой и помогать развитию этой потрясающей лиги в США и на международном уровне», — написал Газоль в своих социальных сетях.
Овертайм Элит — программа подготовки баскетболистов к профессиональной карьере. Её целевой аудиторией являются старшеклассники 16–18 лет.
Газоль завершил карьеру в октябре 2021 года. Газоль играл на профессиональном уровне с 1998 года. Долгое время испанец выступал в Национальной баскетбольной ассоциации, где защищал цвета нескольких клубов и дважды стал чемпионом в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». За карьеру Пау провёл более тысячи матчей в НБА.
После вылета с Олимпийских игр — 2020, где сборная Испании дошла до 1/4 финала, Пау Газоль вместе с братом Марком объявил, что покидает национальную команду. Братья Газоль дважды становились серебряными медалистами Олимпийских игр (2008, 2012), одерживали победу на чемпионате мира 2006 года и дважды были чемпионами Европы (2009, 2011).
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